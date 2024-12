Jõuluunistuse muinasjutuline täitumine võttis tantsukooli juhil silma märjaks

“Praegugi läheb silm märjaks, kui mõtlen sellele, kui palju on meil toetajaid, kes aitasid meie jõuluunistusel teoks saada ja toetasid uue põranda ostmist,” ütles Janne Ristimets. “Viimased annetused tehti meie stuudio jõuluetenduse päeval ja see oli väga ilus jõulukingitus, kui sai uudise etenduse lõpus laval teatavaks teha.”

Et Hooandja abiga põranda jaoks toetust saada, pidi tantsustuudio projekt koguma 5900 eurot. Viimase annetuspäeva järel selgus, et stuudiole on annetusi teinud 137 inimest, kes on välja käinud 6121 eurot.