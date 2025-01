Üle Eesti on elektrita tuhanded majapidamised, Pärnumaal vaid vähesed

Elektrilevi katkestuste kaardi järgi oli kella 11 seisuga riigis vooluta üle 15 000 kliendi. Enim rikkeid jääb Tartu ja Lääne-Viru maakonda. Pärnumaal on samal ajal rikkeid kaks ja voolu polnud 49 majapidamises. Paarkümmend minutit hiljem lisandus veel üks rike ja vooluta jäi lisaks sadakond inimest. Ka varasemad marud on näidanud, et puud võivad lume raskuse all murduda ja elektriliine lõhkuda ka pärast tormi vaibumist.

Elektrikatkestused kell 11.22 seisuga. Foto: Elektrilevi katkestuste kaart





Ka teede olukord on transpordiameti teatel Lääne ja Põhja Eestis parem, kui Lõuna-, Kesk- ja Ida-Eestis, kus sajab lund, tuiskab ning maanteed on lumised või tuisuvaalused. Meie kandis on maanteed jäised, sõidujälgede vahel lumesegused või lumised.



Ilmaprognoos Pärnumaale tänaseks ja homseks sadu ei luba. Pärnumaale ja valdavale osale Eestist kehtib küll endiselt esimese taseme ilmahoiatus, kuna esineb pinnatuisku ja teed on libedad.

Pärnu-Tallinna maanteel Enges on tee soolamärg. Foto: Transpordiameti teekaamera





Transpordiameti teekaamera pilt näitab, et Pärnu-Tallinna tee on lumest puhast, aga Papiniidu sillal esineb lumesegu. Pärnu linna tänavadki on kaetud lumepudruga ja rohkem on lund ristmikel.

Pärnus Papiniidu sillal on tee kaetud vähese hulga lumega. Foto: Transpordiameti teekaamera