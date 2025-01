Galerii Uue kuue ja nime saanud raamatukogu pakub põnevaid üllatusi

Kas kõik on kontrolli all või läheb napikaks? “Selles ei ole mingit küsimust, selle ajaga peab jõudma,” ei ole keskraamatukogu juhataja sõnutsi võimalustki, et oleks ka mõni teistmoodi variant.

Visase jutu järgi on novembris Maxima kaubanduskeskuses asunud ajutisest kodust alanud kolimine läinud kui lepase reega, aga uues majas igale asjale õige koha leidmine on juba järgmise taseme matemaatika.

“Kolimist oleme saanud aasta jooksul kaks korda harjutada, see on meil käpas,” märkis Visas. “Omaette ülesanne on raamatud ja kõik muu paigutada nii, et see oleks loogiline ja mugav nii raamatukogu töötajatele kui kõigile meie külalistele.”