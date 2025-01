Südamekodud tunnustasid aasta töötajaid

Lihula Südamekodu Aasta Südameke 2024 Valentyna Rak on hooldekodu raudvara ja Lihulas õeks olnud juba 12 aastat. Pikka aega üksi klientide heaolu eest muretsenud naist rõõmustavad praegusel ajal nooremad kolleegid. Rak on hooldajatele toeks ja usub alati, et kõik läheb hästi. Uhke tiitliga pärjatu teeb tööd kogu hingest. "Valentyna võtab väga südamesse kui perearstidelt toetust ei saa. Sellegipoolest teeb ta endast oleneva, et eakatel oleks võimalikult hea olla. Hindame teda väga optimistliku ja tasakaaluka oleku eest," iseloomustas Südamekodud AS juhatuse liige, kvaliteedi ja teenuste juht Keiu Talve hingega tööd tegevat naist.