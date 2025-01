Kunstiga kunsti vastu: grafiti vältimiseks kaetakse Rääma silla sambad seinamaalidega

Linnavalitsus teatas pressiteate vahendusel, et seinamaalide teema ei ole otseselt piiratud, kuid võib olla seotud Pärnuga (näiteks ajaloolised linnavaated), veega (loodus, vee- ja elukeskkond, veesõidukid), aga ka näiteks sildadega. Teos võib sisaldada realistlikke ja abstraktseid motiive või kombinatsiooni nendest. Vasak- ja paremkalda seinamaalide teema ja lahendus võivad olla erinevad, samal ajal tohib teose lahendus ja kontseptuaalne idee laieneda mõlemale sillasambale, aga lahendus peab olema elluviidav ka mõlemal sambal eraldi. Vältida tuleks sama lahenduse kopeerimist mõlemal sambal.

“Esimesed grafitid ilmusid ehitatava silla betoonsammastele juba oktoobris. Et seda vältida, laseme teha korralikud seinamaalid. Need on ka uued kunstiteosed, mis hakkavad linna kaunistama. Tahame kaasata seinamaalide tegemisse paljusid häid tegijaid, seepärast otsustasime korraldada avatud konkursi,” ütles Poopuu.