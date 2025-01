Järjekordne mobiilioperaator suleb 3G-võrgu

Tele2 erakliendiüksuse juht Rasmus Nurk tähendas, et tehnoloogia areneb kiiresti ja praeguste ootuste korral ei loo 3G-võrk klientidele enam väärtust. Seega suleb Tele 2 Eesti telekomifirmadest viimasena selle aasta jooksul oma 3G-võrgu. Ettevõtte andmed kinnitavad, et enamik kliente kasutab nüüdisaegseid võrke, seetõttu ei ole äriliselt mõistlik 3G-võrgu ülalhoidmisesse panustada.

Ettevõte soovitab, et kõige mõistlikum oleks aegsasti kasutusele võtta VoLTE toega telefon, mis on tulevikukindel ja pakub märksa paremat mobiilikõnede kvaliteeti. Esmase vihje VoLTE toe olemasolu kohta annab telefon ise: enamiku mudelite ekraani ülaservas on näha, mis võrku või tehnoloogiat seade parasjagu kasutab: 2G, 3G, 4G/VoLTE või 5G.