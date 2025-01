Notarite koda: Lähedased püüavad eakaid kinkelepingutega ära kasutada

Teise notaribüroo poole pöördus mullu eaka naise tütar, kes teatas, et ta ema soovib sõlmida korteriomandi kinkelepingu. Pärast notaribüroos toimunud vestlust jäi notar arvamusele, et eakas inimene võib hoopis vajada eestkostet, sest ta ei osanud öelda, kus ta on ja miks, samuti ei mõistnud ta tehingu sisu. Taas keeldus notar tehingu tõestamisest. “Selliste juhtumite puhul on notarid pöördunud ka kohaliku omavalitsuse poole, et kohus vajadusel seaks isikule eestkoste,” märkis Saar-Johanson.



“Notar kindlustab, et tehingus koheldakse kõiki pooli võrdselt olenemata nende rahalisest või ühiskondlikust positsioonist,” selgitas ta. “Notar tagab õiguskindluse ka olukorras, kus üks tehinguosalistest on teisest paremal positsioonil. Selliseid juhtumeid tuleb praktikas sageli ette.”

Notarite koja esimehe sõnutsi on sääraste olukordade puhul eriline roll notaritel, kes tegutsevad väljaspool Tallinna või Tartut, sest seal on juristide kättesaadavus tihtilugu piiratud. “Maapiirkondades või väiksemates linnades, kus kohapeal ei pruugi ühtegi juristi tegutseda, on notar sageli ainus õigusspetsialist, kelle käest vanemaealised abi saavad, seda isegi büroos kohapeal aega enne kinni panemata,” rääkis ta.