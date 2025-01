Päästeamet: Valmis tuleb olla ka vähetõenäoliseks

Eesti, Läti ja Leedu ühendavad 9. veebruaril oma elektrisüsteemi Mandri-Euroopa sagedusalaga. Kliimaministeerium kinnitab, et Eesti on sünkroniseerimiseks põhjalikult ette valmistanud ning väga suure tõenäosusega ei pane Eesti elanikud sagusala vahetumist tähelegi.

Küll aga tasub arvestada, et ümberlülitumise ajal on Eesti elektrivarustus siiski tavapärasest haavatavam ja tehnilised tõrked pole kunagi lõpuni välistatud. Kliimaministeerium soovitab inimestel üle vaadata oma kodused kriisivarud ja riskiplaanid, et olla valmis lühiajalisteks elektrikatkestusteks.

Ei saa välistada ka võimalust, et Venemaa võib kasutada seda perioodi selleks, et Eesti inimesi hirmutada ja segadust külvata näiteks valeinfo levitamise või meie elektritaristu kahjustamisega. Seetõttu pöörab riik praegu suuremat tähelepanu elektritaristu oluliste objektide kaitsmisele.

Ohuhinnangud näitavad Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Maris Mooritsa sõnul väga väikest tõenäosust, et selle protsessi käigus võiks mingi tõrge tekkida. “Valmis tuleb aga olla ka vähetõenäoliseks olukorraks, kus sagedusala vahetus ei kulge viperusteta – olgu põhjuseks vaenuliku idanaabri tegevus, ootamatud ilmaolud või tehnilised rikked,” märkis kommunikatsioonijuht. Lisades, et võimalikud olukorrad ulatuvad lühiajalistest katkestustest kuni keerukamate olukordadeni, kus elektrisüsteemi tuleb osaliselt või täielikult taaskäivitada. “Kõik stsenaariumid on läbi mängitud ja nende lahendamiseks on olemas selged tegevusplaanid.”