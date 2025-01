Galerii Harrastuskaluritel õnged vees, kutselised nokitsevad kodus

Kutseline püük Pärnu jões on keelatud. Kutseline rannakalur Tarmo Luks rääkis, et võiksid ka praegu võrkudega merel kala püüda, kuid see oleks kahjumlik tegevus. Eelistatakse jääalust võrgupüüki. Praegu võtaks hülged kõik – nii kalad kui varustuse. Mõrraga on samuti riskantne, külma korral võivad töövahendid jää sisse külmuda, kui too liikuma hakkab, viib vahendidki. Seega ollakse peaasjalikult ooterežiimil. “Valmistad kevadeks oma vahendeid ette, kes koolitab ennast, kes puhkab...Kevad, märtsist kuni juunini, on meil intensiivne püügiperiood, kogume selleks jõudu,” lausus Luks.