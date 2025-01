Riik ootab kaasa rääkima järgmise Lihulat läbiva elektritrassi alternatiivides

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõuniku Monika Korolkovi sõnul oli trassialternatiivide koostamisel väga oluline osa just omavalitsuste ja kohalike elanike tagasisidel. Viimast korjati eelmise aasta sügisel eriplaneeringu lähteseisukohtade, mõjude hindamise programmi ning esialgsete põhimõtteliste trassikoridoride avalikustamise käigus. "Praegu oleme jõudnud etappi, kus koostöös ekspertidega on valminud esialgsed trassikoridorid, mille hulgast valitakse mõjude hindamise ja võrdlemise tulemusel 2026. aasta alguseks üks, mis on elektriühenduse kavandamiseks sobivaim," selgitas projektijuht Monika Korolkov. "Ootame kõiki huvilisi trassialternatiividega tutvuma ja neis kaasa rääkima veebruari teises pooles toimuvatel avalikel koosolekutel."