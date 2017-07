Narkovedaja mõisteti kuueks aastaks vangi

Süüdistuse järgi Sõrmusega koos tegutsenud Rasmus ja Joosep mõisteti õigeks, kuna nende süü kohta polnud kohtu hinnangul küllalt tõendeid.

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas noormehi suure koguse narkootiliste ainete käitlemises.

Süüdistuste kohaselt hakkas neljane punt 2015. aasta 9. oktoobri õhtul sõiduautos Renault Traffic Pärnust Tallinna sõitma: Rasmus roolis, Ken kõrvalistmel, Joosep ja Jüri Sõrmus tagaistmel.

Tallinnas korjas kamp metsatukast üles varem Jüri Sõrmuse ja Jevgeni kokku lepitud kohast peidetud pakendi. Südaööl Pärnu tagasi jõudes pidas politsei poistekamba Tammistes kinni. Vahetult enne kinnipidamist visati auto aknast välja musta soki sisse mässitud pakike.

Politsei avastas, et musta sokki oli peidetud viis WC-paberisse mähitud pakki. Kahes oli 987 tabletti, kokku ligikaudu 280 grammi ainet, mis sisaldas 99,03 grammi ecstasy`t. Ülejäänud kolmest soonkinnisega kilekotist leiti 16 grammi valget pulbrit, mis sisaldas puhta ainena 4,35 grammi amfetamiini.

Narkootilist ainet oli nii suures koguses, et sellest oleks piisanud narkojoobe saamiseks 740 inimesele. "Pärnu mõistes on tegemist väga suure kogusega," teatas prokurör Helga Aadamsoo. "Sellest oleks arvutuslikult piisanud narkojoobe tekitamiseks kogu Kihnu saare elanikkonnale ja jääks veel ülegi."

DNA-ekspertiisile toetudes leidis prokurör, et pärast kraami kättesaamist oli Sõrmus pakendi üle kontrollinud, sest mustalt sokilt ja selle sees olnud kummikinnastelt leiti tema DNA jälgi. Soki sees olnud WC-paberilt leiti ka Rasmuse ja Joosepi DNA jälgi.

Autost avastas politsei Sõrmuse märkmiku, mille uurimisel selgus, et tegemist on süstemaatiliselt tegutsenud narkokäitlejaga. Aadamsoo sõnutsi oli kõige suurem roll just Sõrmusel kui ürituse korraldajal, eestvedajal, juhil ja rahastajal.

Tähtsuselt teisele kohale paigutas prokurör Rasmuse, kes juhtis autot, teades, et tema autos on keelatud ained. Süüdistuse järgi oli ta osaline aine pakkimiselgi, kuid kohus seda seisukohta ei toetanud.

Rasmuse kaitsja Vahur Krinal ütles, et tema klient on süütu, sest et WC-paberilt leitud DNA võis sinna igal ajal sattuda. "Ma ei saa aru, kuidas ta saab Sõrmuse järel tähtsuselt teine olla. Tema lihtsalt juhtis autot," lausus kaitsja.

Varem röövi eest kriminaalkorras karistatud ja peksmise eest süüdi mõistetud Joosepi rolli hindas prokurör kõige väiksemaks. Tema olevat süüdistuse järgi vaid kraami aknast välja visanud. Kohus seda seisukohta ei toetanud ja mõistis mehe õigeks.

Prokurör nõudis Sõrmusele seitse ning Joosepile ja Rasmusele kuus aastat vangistust. "Karistused peavad olema mõjusad, et süüdimõistetud hoiduksid uutest kuritegudest," leidis ta.

Prokurör plaanib õigeksmõistvad otsused edasi kaevata. "Praegu ei ole kohtu argumendid teada, kuid kavatsen kindlasti teha apellatsiooniteate," ütles Aadamsoo.