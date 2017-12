Keskkonnaamet ootab pilte Soomaa jõulutraditsioonidest

"Soovime esile tõsta säilinud traditsioone meie rahvusparkide kogukondades. Igaüks meist saab olla lüli teadmiste ja kommete edasiandmisel järgmistele põlvkondadele. Just kogukonna mälu kannab kogukonna vaimu," kõneles keskkonnaameti looduskaitse nõunik Kaja Lotman.

Oodatakse pilte selle aasta jõuludest, mis kujutavad vanade tavade elushoidmist. Näiteks võib kujutada jõulu- ja näärivana, pühaderoogade valmistamist ja kaunistatud kuuski.

Samuti võib konkursile saata jäädvustusi kommete taaselustamisest: näiteks näärisokust ja Tahma-Toomasest ei ole paljud tänapäeva noored kuulnud. Vanemate tavade hulka kuuluvad loomade toitmine jõuluööl ja metsas käiminegi. Veel on oodatud fotod külarahva tegemistest toomapäevast kolmekuningapäevani.

Piltidega peaks kaasas käima selgitus, millist tava seal kujutatakse, kuidas seda on hoitud ja mil moel see on ajaga uuenenud. Üks osavõtja tohib esitada kuni kümme tööd.

Töid hindavad keskkonnaameti ja Eesti kirjandusmuuseumi esindajad, kes arvestavad foto sõnumit, kirjelduse täpsust ja ülevaatlikkust ning sündmuse seotust vanade traditsioonidega. Igas rahvuspargis valitakse parim fotolugu, nende autoreile on välja pandud auhinnad.

Fotosid saab konkursile esitada 15. jaanuarini.