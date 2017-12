Tõnu Ots ehk dr Noormann: Seksist rääkimine keelati ära

"See oli lapseohtu noorte küsimustele vastamise rubriik. Sisuks olid teemad, mille üle oli kas piinlik või keelatud küsida. Armastus kehtis vaid kodumaa vastu, kõik muu armastus oli kodanlik ja eemaldas suurtest ideedest," selgitab Ots. "1980ndate keskpaigas esitati Noorusele nõudmine, et seksist enam ei räägitaks."

Maailma haaranud ahistamissüüdistuste laine kohta arvab Ots, et ürgsest ajast on geenid tassinud meieni arusaama, et naine on suhetes vallutatav ja mees vallutaja. Naiste emantsipatsioon üritab seda suhtemudelit lammutada, kuid kergelt see ei lähe. Meestes peavad sisemist eetilist võitlust ürgne vallutamistung ja tänapäevane eetika, mis sunnib hoidma käed taskus ja suu vett täis.

Ots usub, et seksapiili ja erootikat ära keelata pole võimalik.

76aastase elutarga inimesena soovib Ots, et vanadus poleks ühiskonnale koorem, vaid väärtus. Jõulud on talle südametunnistuse auditi, enesesse vaatamise, heade soovide, heasüdamlikkuse ja armastuse ilmutamise aeg.

