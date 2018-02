Saksa tehnoloogiakooli koolitustellimus vähenes

Kui eelmise aasta lepingus oli riiklik koolitustellimus STK-lt 30 kohta elektrienergia ja energeetika ning 27 tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekava puhul, siis sel aastal on arvud vastavalt 20 ja kaheksa.

STK direktor Indrek Alekõrs märkis, et vähenemise põhjus peitub üleminekus töökohapõhisele õppele, mida finantseerib SA Innove. "Oleme kaks aastat sellega tegelnud ja eesmärk on saada pilootkooliks selles valdkonnas," selgitas ta. Töökohapõhine õpe tähendab, et õppur teeb ametit omandades juba erialast tööd ja saab selle eest palka.