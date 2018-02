Sirje Potisepp: See on tunnustus kogu toiduainesektorile

Toiduainetööstuse liidu kauane juht Sirje Potisepp oli hommikul väga üllatunud, kui ajakirjanik helistas ja soovis talle presidendilt teenetemärgi saamise puhul õnne. "Loomulikult on väga uhke tunne ja see annab kogu päevaks kõvasti energiat. Lähen just riigikogu komisjoni ja see meeldiv uudis lisab tänasesse päeva motivatsiooni," rõõmustas ta.