Galerii: korealased filmisid Kihnus reisisaadet

Külalisi võõrustanud Kihnu reisijuhi Mare Mätase jutu järgi olid saate peategelased neli omal maal väga tuntud inimest, kes mängisid, et on väga vaesed ja püüavad Kihnu saarel kuidagi hakkama saada. Näiteks tasuta öömaja ja süüa lunida.

Stsenaariumi järgi tulid külalised saarele maasturiga, mis varastati, ja pidid seejärel jalgsi liikuma. "Tegelikkuses sõidutati neid aga autode ja bussidega. Nii, et mingit kogemust nad sellest küll ei saanud," kinnitas Mätas. "Samal ajal oli filmimise graafik nii tihe, et nad poleks jõudnudki jalgsi saarel ringi käia."

Muuseumis kontserdil kandsid saates osalenud Lõuna-Koera mehed Kihnu naiste rahvarõivaid. "Püüdsime neile küll seletada, see on rahvarõivaste lörtsimine, aga nad ei võtnud meid kuulda ja ütlesid, et see neil saates ette nähtud ja pidi väga naljakas olema. Jah, ühel päeval aastas, kadripäeval, võivad küll mehed Kihnu körte kanda," märkis Mätas.