Jäämurdjad on Pärnu lahel laevu aidanud 184 korda

"Praeguseks liiguvad laevad Kolkast Pärnu sadama suunas enamjaolt Saaremaa lähistelt ja alates pühapäevast pole selles piirkonnas jäämurdja abi vaja läinud," rääkis veeteede ameti pressiesindaja Priit Põiklik. "Ruhnu saarest idas on väga hõre jää või vaba vesi ja seal jää laevade liikumist ei sega."

EVA-316 on viimase nädala jooksul teinud Põikliku sõnutsi kaks ringi Pärnu ja Irbe väina vahet, reede ja laupäev viimase ringiga abistas alus Kolka piirkonnas seitset laeva.

Ameti pressiesindaja ütles esmaspäeval BNSile, et kinnisjää piir jääb 20 miili Pärnu sadama muulidest edelasse. Jää paksus lahes ulatub 15–35 sentimeetrini ja merepoolses osas on jää 2,5–3,5 miilil rüsistunud.

"Kõik laevad – nii ballastis, kui lastis – vajavad rüsistunud piirkonnas jäämurdja abi," ütles Põiklik. Irbe väin ja kogu Liivi lahe lääneosa on täis rüsijääd ja laevade liikumine selles piirkonnas on veel raskendatud, aga läänetuultega on olukord sealgi märgatavalt paranenud.