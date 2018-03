Pärnumaal juhib IRLi Tori vallavanem

"Isiklikult oleksin toetanud kindlasti Andres Metsoja jätkamist sel positsioonil, sest tema teadmised, kogemused ja poliitilised sidemed on väga väärtuslikud," rääkis Luur. "Samal ajal mõistan, et Andrese piiratud ajagraafiku tõttu on vahetus vajalik ja kindlasti annab see juurde uusi mõtteid, et kasvatada erakonna tuntust ja liikmeskonda maakonnas."