Lindude ränne on hoo sisse saanud

Viimase kolme päevaga on lindude ränne aina elavnenud.

"Nüüd on küll ränne lahti läinud. Üleeile oli siis esimene tõsisem rändelaine, mis peale tuli. Täna on lindude liikumine meeletu," rääkis keskkonnaagentuuri eluslooduse spetsialist Jaak Tammekänd.

"Mina ise olen Läti piiri ääres, aga eks see linnuränne käi laial rindel üle Eesti," märkis Tammekänd. Kabli linnujaamas loendati viimaste uudiste järgi päris suured hulgad linde Margus Ellermaa sõnutsi (24 000 – Kabli linnujaama päevaraamat).

"Eile oli vihmane päev ja ränne veidi pidurdus, aga täna on super ilm ja iga tunniga vaatad, et tuleb linnuliike juurde. Nüüd on linavästrikud juba täitsa paigal ja valged toonekured arvukalt Tali vahel, sai juba seitset lindu nähtud," lausus Tammekänd.