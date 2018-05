Martensi väljakul selgus parim tänavasportlane

Milles sellel alal võisteldakse ja kuidas parimad selguvad? "Battle tähendab võistlusvormi üks ühe vastu ehk tegu on kahevõistlusega. Üks võistlejaist sooritab 30 sekundi jooksul etteaste, seejärel teine, niimoodi paar korda ja kohtunikud hindavad, kumb on parem," selgitas Naissaar.

Martin Sillandi ja Janar Suleimanov, kes samuti ürituse korraldamisega seotud, lisasid, et esitatakse vabakava. "Mida keegi paremini oskab. On konkreetsed trikid, mida kõik teavad, ja muidugi jääb võimalus millegi uuega üllatada. Samuti hinnatakse staatilisi sundasendeid, mida on viis põhilist," kommenteeris Suleimanov.