Eesti päästjad jätkavad Lätis suure metsatulekahju kustutamist

Kiik ütles, et Eesti piiri poole pole tuli edasi liikunud ja see on endiselt umbes 2,5 kilomeetri kaugusel. „Seal on ees raba, kus pinnas on niiske ja piirab tule levikut,” rääkis ta, lisades, et eile jõuti veeliiniga varustada ka ala, kus on metsasiil. „Sealgi ei tohiks enam suurt ohtu olla.”