E-hääletus läbi, ent tulemus selgub pühapäeval

Siiski ei avalda Tori vallavalitsus elektroonse hääletuse tulemusi enne pühapäeva õhtut ehk varem, kui suletakse küsitluspunktid. Hääletuspunktid, mida on kaks, ootavad oma meelsust avaldama pühapäeval, 25. novembril 10–18. Üksnes e-hääletusel osalejate arv tehakse teatavaks tänase päeva jooksul.

Vallavanem Lauri Luur põhjendas, et ennatlikult avaldatud andmed võivad lõpp- tulemust mõjutada. “Me tahaks vältida, et kui keegi näeb vahepositsiooni, hakkaks agitatsioon üht- või teistpidi peale,” selgitas ta, lisades, et iga inimene peab seisukoha ise kujundama.