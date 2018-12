Pärnumaa vähekindlustatud lapsi ootab Inglipuul 71 kingitust

”Näeme, et majandusel läheb hästi, ja seepärast ei oska me sageli isegi ette kujutada, et me seas on inimesi, kes kogevad vaesust. Selleks on väga erinevaid põhjuseid, miks Inglipuu laste peredel endal puudub raha kingituste ostmiseks. Näiteks oli Inglipuul soov väikeselt tüdrukult, keda kasvatab tema vanaema. Vanaema aga saab üsna väikest pensioni ja kasvatab oma tütre last, kuna tema tütar ise on puudega,” selgitas Erss.