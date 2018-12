Üha enam jääb aega ja raha hammaste iluraviks

Kindlasti ei ole olukord hambaravis enam niivõrd drastiline nagu kümneid aastaid tagasi, mil tõesti ei mindud arsti juurde ­enne, kui hambavalu silmanägemise võttis. Eri kanalite kaudu ­tehakse pidevat teavitustööd ja järjest enam jõuavad just noored õigel ajal hambaarsti vastuvõtule. “Kui üldiselt võib öelda, et noorte hambatervis on hea, on ka erandeid,” möönis Seiton-Vaska.

Palju sõltub vanematest ja pere argistest harjumustest. Kui vanemad on teadlikud ja lapsed käivad igal aastal kontrollis, ei teki hulle olukordi ja lapsed ei hakka hambaarsti pelgama. Aga Seiton-Vaska kogemuse põhjal leidub väga palju peresid, kus hammaste tervist ei teadvustata või on muud probleemid, miks tohtri juurde ei jõuta. Nende laste hambad on väga halvas seisus, neile ongi protseduurid võib-olla valusamad ja nad peavadki käima ­mitu korda järjest. See kõik ei jäta hambaarsti külastusest just häid mälestusi ja edaspidiseks võibki tekkida tõrge. “Lihtsam ja odavam on tulla regulaarselt kontrolli ja hoida suutervis kontrolli all,” märkis Seiton-Vaska.