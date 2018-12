Minister nimetas Sindi paisu lammutamise üheks olulisemaks keskkonnateoks

"Keskkonnateemad on ühiskonnas järjest olulisemad ja me räägime nendest järjest rohkem. Aastal 2018 saime tehtud mõne asja, mis oli aastaid takerdunud,” teatas Kiisler.

“Üle kümne aasta oleme rääkinud Pärnu jõe avamisest lõhelistele ja teistele kaladele kudemiseks ja nüüd toimus läbimurre: Sindi pais lõhuti just sel aastal ja lisandunud on nii palju koelmualasid, et tulevikus saame sealt uusi lõhelisi niisama palju kui ülejäänud Eesti jõgedelt kokku,” kinnitas minister paisu lammutamise tähtsust.