Seakasvatust hoiab üleval käputäis farme

Pärnumaal on jäänud seakasvatusse vaid üks suurtootja – see on OÜ Lõpe Agro, mille Lõpe farmis on 6000 ja Kihlepa farmis 2800 ruigamit. Uute piiride järgi Pärnu linna Kihlepa külla jäävat farmi tabas tunamullu suvel katastroof, kui seal tuli seakatkuohu tõttu hukata 3400 kärssnina. Maavanem kehtestas farmi ümber ettenähtud ohu- ja järelevalvetsooni ning alles läinud suvel võidi Kihlepa võilillekollane laut taasasustada.