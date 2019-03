Täna varahommikuse seisuga puudus ühistranspordikeskuse teatel liinilt number 40 kolm bussi. Hiljem väitnud Atko juhataja ühistranspordikeskusele, et kõik tänased otsad on sõidetud ja bussid on kõik liinil, seega ükski väljumine ära ei jää.

FOTO: Urmas Luik