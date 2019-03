Terviseamet tegi ettepaneku muuta Valgeranna rand ametlikuks supluskohaks

Avalikes supluskohtades on mitu eelist võrreldes mitteametlikega. Näiteks tehakse suplusvee seiret, rannad on hooldatud ja korrastatud, varustatud küllaldasel hulgal riietuskabiinide, tualettruumide või kuivkäimlate ja prügiurnidega. Samuti on olemas suplejatele nähtavas kohas info supluskoha, suplusvee kvaliteedi ja selle valdaja kohta.

Kõige enam avalikke supluskohti on Järvamaal, kus neid on seitse. Tallinnas, Hiiu-, Pärnu- ja Tartumaal on viis ametlikku supluskohta. Märkida tasub, et Raeküla supluskoha vee kvaliteeti on juba kaks aastat hinnatud halvaks.