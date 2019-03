Kergu küla 14pealine hundikari reisib Kuressaare lossi

Tuleva nädala keskpaigast näeb taksidermist Janno Langi hundikogu seltsis nuhtlusloom šaakaliga Kuressaare lossis. See on Langi kollektsiooni esmaesitlus, sest hundikari pole varem tervikuna väljas olnud.

“Hunt on meie looduse pärisosa ega jäta ühtegi inimest külmaks, ta on meie rahvajuttude populaarseimaid loomi,” kinnitab folklorist Marju Kõivupuu, lisades, et hundi kohta leidub pool tuhat nimetust.