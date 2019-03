Lääneranna lõi valla ametliku margi

Tegu on riiklikuks kasutuseks mõeldud margiga ja kavas on võimaldada margi ostmist huvilistelgi. “Me ei hakka seda marki kindlasti tootma suurtes kogustes ja müüma, aga tuli välja, et Lääneranna vallas on päris palju filateliste ja isegi meil vallavalitsuses on margikogujaid. Tahame võimaldada ka neil marke soetada, kuid me ei ole veel hinnas kindlad,” selgitas Kukk.