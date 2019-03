Koolid ja lasteaiad saavad ligikaudu 300 000 eurot tehnoloogiaseadmete ostuks

“Tehnoloogia ümbritseb meid kõikjal ja on oluline, et lastel oleks varakult võimalus arendada loogilist mõtlemist ja tehnilist taipu,” ütles HITSA programmijuht Kristi Salum. “Koolidel ja lasteaedadel on võimalik valida just neile sobivaid seadmeid, et õpetada programmeerimist, robootikat, 3D-modelleerimist.”