Lindude kevadränne kogub tuure

Kuigi suuremad rändlinnuparved on veel siia poole teel, lubab lähipäevade soe ilm ja soodne lõunakaarte tuul keskkonnaagentuuri eluslooduse spetsialisti Jaak Tammekännu arvates rände hoogustumist.

“Hanerännet on ilmselt kõik inimesed silmanud, kuid juba on Eestis nähtud üksikud valge-toonekurgi,” rääkis Tammekänd. “Tõenäoliselt on tegemist Lõuna-Euroopas, mitte Aafrikas talvitunud isenditega.”