Õdede liit valis aasta hooldustöötajaks Pärnu haigla hooldaja

“Kodasma on pikaajalise töökogemusega hinnatud hooldustöötaja, kes leiab hõlpsasti usaldusväärse kontakti nii patsiendi, tema lähedaste kui ka ülejäänud tervishoiumeeskonnaga. Aastate jooksul on temast kujunenud mentor ja tunnustatud praktikajuhendaja, kelle erialane professionaalsus on paljudele eeskujuks,” rääkis Eesti õdede liidu hooldustöötajate seltsingu esimees Erika Pärnala.

“Hooldustöötaja töö on nii vaimselt kui füüsiliselt raske, kuid vananevas ühiskonnas asendamatu,” selgitas Pärnala. “Hooldustöötajaid tunnustada on väga oluline selleks, et valdkonda tuleks rohkem motiveeritud kutsetunnistusega töötajaid. Töö ja kutseala väärtustamiseks on vaja reguleerida töökoormust ja -tasu hooldekodudes nagu meditsiiniteenust osutavates asutustes.”