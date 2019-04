Messil pakuti tööd, nõustamist ja kommi

Uudistama tulnuid oli nii palju, et liikunuks seal üksnes linna töötud, poleks neist seal puudunud ükski, arvestades, et Pärnus on registreeritud töötuid veidi üle 1000. Sealjuures inimesi tuli ja läks, ilma et rahva koguhulk oleks märkimisväärselt vähenenud.