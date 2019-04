Naabrid päästsid Lavassaares elu

Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja tõdes, et tegemist oli õnneliku õnnetusega. Ta tõi esile, et just niisuguste olukordade vältimiseks soovitab päästeamet seest liblikaga suletavaid ja avatavaid lukke. Selle olemasolu korral saanuks abistajad hõlpsasti tuppa võtmega, mille naaber oli neile varem niisugusteks puhkudeks andnud.

Mõistagi ei tasu alustada toiduvalmistamisega, kui plaanis on minna magama või kui väsimus on nii suur, et oht on uinuda.