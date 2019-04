Pärnu–Lelle raudteel kavandatakse kuue miljoni euro eest remonti

Rail Balticu projekti Eesti koordinaatori Kristjan Kaunissaare sõnutsi plaanitakse raudteelõik korda teha selleks, et vedada raudtee ehituseks vajalikke materjale: nii ehitusmaavarasid, liipreid kui rööpaid.

„Ehitusmaavarade kohalt on oluline põlevkivi aherainena kaevandatud lubjakivist toodetud killustiku vedamine raudteed mööda,” seletas Kaunissaare. „Kui mujal Eesti raudteedel on selline valmidus olemas, siis just Lelle–Pärnu lõik seda praeguses seisukorras ei võimalda."