Port Artur sooviks uue hoone ehitusega alustada juba sel aastal

Võõrale maale ulatuvate osadega ehitiste rajamiseks oli aga vaja seada ehituse alla jäävatele maadele reaalservituut Aida 10 kasuks. Täna otsustaski linnavalitsus selle anda. Kokku on servituudiala 199 ruutmeetrit, mille eest aastas tuleb tasuda 1030 eurot.

Lembit ütles, et hoone projekt on valmis ning nüüd tuleb maade kasutamise kohta lepingud sõlmida ja ehitusluba saada. “Mis puudutab Aida 10, oleme sealmaal, et koostöö linnaga tõesti sujub väga hästi,” sõnas ta.