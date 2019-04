“Tegelik olukord on selline, et kui linn toetab, saame sooduspiletitega saunateenust jätkata,” sõnas Laarmann. Et kümblusasutuse kulud-tulud tasakaalus püsiks, peaks sauna­pilet tema hinnangul maksma pisut üle kuue euro. Sellist hinda ei kannataks aga kohalikud saunatajad välja. 80 protsenti pesta soovijaist ostab praegu just 3,5eurose sooduspileti.