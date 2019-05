Kaua aega punased rannapingid on nüüdseks saanud kollase kuue. Linnaaednik Anu Nurmesalu ettepanekul kaunistasid koolilapsed need lepatriinudega. “Lepatriinusid oskab joonistada igaüks. Kui öelda täiskasvanulegi, et joonista lepatriinu, siis on see selgesti mõistetav,” selgitas ürituse korraldaja, kunstikooli direktor Kristel Kallau, miks valiti just kirilind istmeid ehtima.