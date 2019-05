Galerii: Pärnumaa lasterikaste perede emadel avanes võimalus nautida spaamõnusid

Emad veetsid kolm tundi saunades ja basseinides, nautides vaikust ja häid suupisteid. Kõik 56 kohaletulnud ema said kingituseks Pärnu rannavaatega kommikarbi ja Tori lilleaiast kauni õie. Üritust on korraldatud juba 25 aastat, aga sellisel kujul toimus see esimest korda. “Lähtusime asjaolust, et emadel on alati vähe aega endale. Soovisime neile pakkuda sellise ürituse, kus ema saab olla üksinda ja võtta aega endale,” selgitas Pärnumaa lasterikaste perede liidu juhatuse liige Triin Jõgeva. Nende moto oli seekord “Puhanud ema – rõõmus pere!”.