Vihm pani taimehuvilised kärmelt otsustama

“Seda võib küll öelda, et reedel oli ilm vihmasem, aga inimestel aitas vihm lihtsamalt otsustada. Kui muidu jalutasid, vaatasid, nautisid, siis vihma ootuses öeldi, et “võtan mõlemad, mis ma siin ikka kaalun”,” kõneles Niibo, kinnitades, et aiapidajaid vihm ei sega.