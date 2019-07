Nii tabavalt on loodusemees Urmas Tartes kokku võtnud kartulikasvataja elupõlise vaenlase – koloraado kartulimardika – nuhtluse. Maailmas ühe enim kasvatatud köögivilja suurim ohustaja liigniiskuse kõrval on on meie kliimaga kohanenud ja üle riigi levinud tüütu kahjur.