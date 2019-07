Rahvusvahelise suupillikonkursi parimaks osutus pankur Arne Veske

Tähelepanuväärne on asjaolu, et Veske alustas suupillimänguga vaid neli aastat tagasi legendaarse Ilmar Tõnissoni juhendamisel, kes on ka eestikeelse “Suupilliõpiku” autor. Sihikindluse tulemusena tuli esimene rahvusvaheline tunnustus. Konkursi žürii moodustasid festivali peaesinejad harmonica queen Christelle Berthon Prantsusmaalt, Nami Miyata ja Reina Oba Jaapanist, Ismo Haavisto Soomest ja žürii alaline esimees Ilmar Tõnisson.