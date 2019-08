Uulu keskuse pood koos postipunktiga suleb ukse

Häädemeeste vallavanema Karel Tölbi jutu järgi lepiti ühinedes kokku eelisobjektid, mille hulgas on Uulu külas kultuuri- ja spordikeskuse ning lasteaiaga sama katuse all oleva vallamaja rekonstrueerimine. Sellega seoses võetakse kasutusele keldriosa ja senise erapoe pind, kuhu saadakse lasteaiale juurde vajalikud rühmaruumid.

“Et saada selles majas korralikku ehitust, tuleb välisvooder lammutada kuni kandvate seinteni ja siis panna uus soojustus, nii et töömaht on suur,” nentis Vapper.

Uulu erapoe omanik on OÜ Klep, millele kuulub kauplus Võiste alevikuski. Osaühingu juhatuse liikme Tiia Kalnini ütlust mööda on neil vallavalitsusega väljakolimise kokkulepe juba kevadest sõlmitud ja kohalikud teavad, et 1. septembrist on uks kinni.

“Postipunkt jääb ripakile, see on meie poes,” märkis Kalnin. “Aga Uulu on linna- lähedane koht, inimesed teevad oma ostud Pärnus, see mõjutab meidki.” Uulu erapoes 14 aastat müüjana töötanud Tiina ütles, et tal on uus töökoht olemas.