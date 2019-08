Läänemere sõbrad aretavad lihaveiseid ja kasvatavad vilja

Saareõue pererahval Maarja Maksimovil ja Ivar Baumannil on taskus piletid, et sõita Poola pealinna Varssavisse, kus 25. septembril selgub üheksa riigi esindajate hulgast, kes on Läänemeresõbraliku taluniku rahvusvahelise konkursi võitja.