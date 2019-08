 Pärnu suurima ettevõtte juht ohjab nüüd mulkide suurimat tekstiilitööstust

Eelmise nädala lõpus allkirjad saanud tehinguga müüsid ASi Toom Tekstiili senised aktsionärid Illimar Toom ja Innar Susi neile ettevõtete kaudu kuulunud enamusosaluse. Ostjaks on Smart Production Nordic OÜ, kes koondab gruppi pikaajalise tootmis- ja tekstiilitööstuse kogemusega investoreid. Tehingut rahastab Coop Pank.

Ettevõtte ostnud investorite gruppi esindab eelmisel sügisel Wendre tehase juhi kohalt lahkunud ja tänavu maist Toom Tekstiili tegevjuhina töötav Vahur Roosaar. Mullu detsembris pärast Wendrest lahkumist Pärnu Postimehele antud intervjuus andis Roosaar mõista, et ihkaks suuremat otsustusõigust kui palgatöötajal.

Roosaare kõrval hakkab Toom Tekstiili juhatusse kuuluma Peep Armväärt, kes on samuti varem töötanud Wendres. Investorite gruppi kuuluvad veel Marko-Rollin Põdra ja Urmas Tiru.

Nii Roosaar kui Armväärt on mõlemad varem töötanud ka Toom Tekstiilis.

Toom Tekstiil asutaja Illimar Toomi sõnutsi sündis tal otsus ettevõte müüa, sest ta soovib keskenduda muule. “Toom Tekstiili vastu tundis huvi mitu võimalikku ostjat ja valiku tegemisel sai määravaks ennekõike ostjate visioon. Olen kindel, et ettevõte sai kogenud ja selge tulevikukujutlusega uued omanikud, kelle juhtimise all tegevus nii jätkub kui kasvab. Müügi eeltingimus oli, et tootmist Viljandis ja Abja-Paluojas ei lõpetata, ning sellise kinnituse on uued omanikud andnud,” ütles Toom. Poolte kokkuleppel tehingu hinda ei avalikustata.

Vahur Roosaare sõnade kohaselt ei ole plaanis ettevõtte tegevuses järske ümberkorraldusi teha, kuid teatud uuendused on tootmises ja müügis vajalikud. “Toom Tekstiil on oma valdkonnas tugev ja tuntud tegija, mis annab hea vundamendi edasi minekuks,” sõnas ta. “Kavatseme jätkata tekstiiltoodete valmistamist nii Eesti turule kui ka ekspordiks. Meie eesmärk on paari aastaga ärimahtu kahekordistada ja muuta Toom Tekstiil kasumlikumaks.”

Roosaare sõnul on Eesti tootjatel keeruline konkureerida globaalse masstootmisega, kuid plaanis on ära kasutada kõik siinsed tugevused: toota kvaliteetsemalt ja targemini. “Eriti Põhjamaades on Eesti tekstiil- ja mööblitooted tuntud oma kõrge kvaliteedi poolest ja see loob meile ekspordivõimalusi,” ütles Roosaar.

Tehingut finantseerinud Coop Panga juhatuse liige, äripanganduse juht Hans Pajoma sõnas, et pank analüüsis põhjalikult esitatud äriplaane ja otsustas ostutehingu rahastamist toetada. “Oluline kaalukeel Toom Tekstiili tehingu finantseerimisel oli meie veendumus ja usk, et uued omanikud ja juhtkond suudavad kasvatada firma tegevust ning tagada ettevõtte arengu. Väljaspool Harjumaad paiknevad eksportivad tootmisfirmad on Eesti elu edasi viimiseks kriitiliselt olulised. Viljandimaa ühe suurema tööandajana on Toom Tekstiil hea näide traditsioonidega tootmisettevõttest, milles peitub suur potentsiaal,” lausus Pajoma.