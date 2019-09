Vandaalid valisid ohvriks linnuvaatlustorni

“Linnalehmade projekti raames Pärnu rannaalale püsti pandud linnuvaatlustorne ei lõhuta õnneks tihti. Paaril–kolmel korral aastas juhtub, et mõnes tornis on midagi lõhutud, näiteks viimati enne kõnealust juhtumit oli Raeküla tornis osa turvavõrgust lahti rebitud. On esinenud ka infostendide rikkumisi, neid on soditud ja katki rebitud, nagu nüüd on juhtunud Papiniidu tänava otsas linnuvaatlustornis,” rääkis Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Anu Villmann.