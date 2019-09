Pildid remondi lõppfaasis lasteaiast vallandasid pahameeletormi

28. augustil said Häädemeeste lasteaias käivate laste vanemad teate, et kavakohaselt 2. septembril ei ava haridusasutus uksi. Järgmiseks tähtajaks anti 16. september, põhjuseks kestvad remonditööd. Eile postitati ühismeediasse pildid kõnealusest lasteaiast ja need on kogukonnas valla päästnud kirgede tormi.