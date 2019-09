Mõne inimese auto kallal on vandaalitsetud mitu korda. Näiteks Vianori Pärnu esinduses käis üks naine oma autol samasuguse torkejäljega rehvi parandamas kahel päeval. Foto on illustratiivne. FOTO: Urmas Luik

Viimaste nädalate jooksul on paljusid autoomanikke eeskätt Pärnu Ülejõe linnaosas tabanud halb üllatus: sõidukil on rehvid läbi torgatud. Olukord on ­tekitanud tööd nii töökodadele kui politseile.