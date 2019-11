Linnakassasse laekus üheksa kuuga umbes 60 miljonit

Pärnu linnaeelarve koondaruandest selgus, et septembri lõpuks oli linnale makse laekunud kokku ligikaudu 31,1 miljonit eurot, toetusi on Pärnu sama ajaga saanud ligemale 21,2 miljonit. Kauba ja teenuste müügist on laekunud 7,2 miljonit eurot.